В одном из сёл Хынчештского района снимают карантин

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Карантинный режим должен быть снят сегодня в селе София Хынчештского района. А в селе Бэлчана этого же района он сохранится еще порядка 8 дней. Ограничения отменят, если до тех пор будет зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Об этом объявил Ион Кику.

– Карантинный режим будет снят в селе София, так как за последние 14 дней там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19. С селом Бэлчана нам придётся подождать ещё 8 дней, так как последний случай коронавируса там был зарегистрирован 6 дней назад, – сказал он в рамках передачи на одном из телеканалов, передает tv8.md.

Напомним, что вчера комиссия по ЧС приняла решение ввести карантин в городе Штефан-Водэ, селе Карахасань района Штефан-Водэ и городе Сороки, где за последние дни был зафиксирован резкий рост числа подтвержденных случаев коронавируса.

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