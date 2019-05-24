В одном из сёл Гагаузии прошли учения по гражданской защите (ФОТО)

В одном из сёл Гагаузии прошли учения по гражданской защите (ФОТО)

В селе Котовское прошли учения по гражданской защите, на котором отрабатывались последствия землетрясения силой в 7 баллов.

Утром об условном ЧП были оповещены сотрудники примэрии. На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести спасательные работы, передаёт gagauzinfo.md.

Детей и персонал местного детского сада вывели в безопасное место, а затем отрабатывали действия по тушению пожара, спасению пострадавших и оказанию им первой медицинской помощи, сообщает источник.

После окончания практических мероприятий спасатели провели инструктаж работников детсада и примэрии села по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, правилам оказания помощи, а также по правилам пользования огнетушителями.

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