В одном из сел Хынчештского района в ближайшие дни могут снять карантин (ВИДЕО)

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Глава МВД отправился сегодня в два населённых пункта Хынчештского района, которые уже более 10 дней находятся на карантине. Павел Войку констатировал, что граждане соблюдают этот режим, новых случаев нет, а это значит, что в скором времени ограничения в селах могут быть сняты. Об этом на брифинге для прессы рассказал премьер-министр Ион Кику.

– В селе София через два дня истекает период карантина. Прошло 14 дней после последнего выявленного случая. В случае, если завтра и послезавтра не будет выявлено ни одного случая, карантинный режим будет снят. Населённый пункт вернется к нормальной жизни – конечно, в условиях, в которых сейчас находится вся страна, – отметил он.

Во втором селе, Бэлчана, последний случай коронавируса был подтверждён 25 марта, поэтому оно будет находиться на карантине еще 8-9 дней, если не появится новых инфицированных. Кику также сообщил, что зарегистрирован ряд случаев заражения среди представителей местных органов власти.

– Были инфицированы несколько примаров, председателей районов, они находятся в больницах, чувствуют себя хорошо. Были задействованы альтернативные составляющие местных комиссий по чрезвычайным ситуациям в этих населённых пунктах. Этот процесс находится под контролем, – сказал он.

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