В одном из микрорайонов Тирасполя частично перекроют движение

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В связи с проведением работ по реконструкции сети водопровода в Тирасполе будут поэтапно перекрывать движение в микрорайоне Кировском. Земляные работы будут проводить на улицах Петровского, Якира, Индустриальной, Старого, Маяковского, Дзержинского и Гоголя, а также на пересечении улиц Энергетиков и Сакриера.

Как отмечают novostipmr.com, перекрывать движение автотранспорта будут поэтапно и всего на несколько часов. Всего до 14 октября планируют реконструировать 1,5 км магистральных труб.

На всю следующую неделю в связи с ремонтом дорожного полотна в Тирасполе полностью перекроют движение по улице 25 Октября – от бульвара Гагарина до переулка Свердлова. Проезд для транспорта закроют также от улицы Мира до драмтеатра. Движение общественного транспорта будет организовано с учётом перекрытых участков дороги.

Также частично будет перекрыто движение по улице Одесской, на участке от улицы Мира до Царёва. Ремонтировать дорожное полотно там будут до 31 августа.