В одном из детских садов Тирасполя вспыхнул пожар (ФОТО)

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В экстренную службу «101» позвонили прохожие. Они увидели, что на одной из игровых площадок горят деревянная машинка и скамейки. Пожар случился в МС(К)ДОУ № 7 «Лучик» в пер. Труда.

Прибыв на место происшествия, пожарные за считанные минуты сбили пламя. Оно уничтожило деревянную игрушку и частично повредило уличную мебель.

Что привело к возгоранию, ещё предстоит выяснить. Со слов охранника, незадолго до ЧП он осматривал территорию, посторонних лиц не было. Пожар произошёл, когда мужчина был в здании детского сада.

Продолжается разбирательство, пишет mvdpmr.org.