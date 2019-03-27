В одном из автомобилей, на которые упала крыша с АЗС, находился человек (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня во второй половине дня помощь сотрудников ГИЧС понадобилась для того, чтобы вызволить автомобили, на которые упала часть кровли с автозаправочной станции, расположенной на бульваре Дачия.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 поступил в 14.04. На место происшествия прибыли два экипажа спасателей и пожарных, которые установили, что были повреждены четыре автомобиля, а в одной из машин марки Lexus остался заблокированным мужчина.

Спасатели провели работы по вызволению и спасению человека, который находился в автомобиле. Более того, спасатели вызволили три автомобиля, которые оказались под частями конструкции.

Согласно предварительным данным, крышу АЗС снесло сильным ветром. В результате происшествия никто не пострадал.