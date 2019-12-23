В одной из квартир в Кишинёве прогремел взрыв: два человека получили ожоги (ФОТО)

В одной из квартир в Кишинёве прогремел взрыв: два человека получили ожоги (ФОТО)

Инцидент произошёл сегодня утром в квартире дома, расположенном по адресу: ул. Флорилор, 12/3, на Рышкановке.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв прогремел в квартире на 5 этаже, в результате чего было повреждено окно на кухне и одна стена. В момент инцидента в квартире находились два человека, 82-летний мужчина и 77-летняя женщина. Они получили лёгкие ожоги и отказались от госпитализации.

На место происшествия прибыли спасатели, которые обеспечили пожарную безопасность. Все обстоятельства взрыва устанавливаются.

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