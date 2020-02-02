В одной из детских больниц Кишинёва открылась библиотека

0

Библиотека для пациентов открылась в Муниципальной детской клинической больнице им. Валентина Игнатенко в Кишиневе.

Мероприятие было организовано Муниципальной библиотекой им. Б. П. Хашдеу в партнерстве с больницей. Библиотеку открыли для пациентов. Присутствовавшая на мероприятии исполняющая обязанности начальника Управления культуры столичной примарии Стелуца Митрюк отметила, что эта инициатива является новинкой, передаёт moldpres.md.

– В будущем мы откроем библиотеки и в других больницах. Очень важно украсить досуг детей пока они проходят лечение, – отметила Митрюк.

Муниципальная детская клиническая больница им. В. Игнатенко была основана в 1986 году. В настоящее время в учреждении лечатся более 1 200 детей.