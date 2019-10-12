В Одесской области задержали молдаванина, скрывшего от пограничников 10 подержанных айфонов

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Гражданин Молдовы тайно провёз в Одесскую область 10 б/у айфонов. Инцидент произошёл в марте этого года.

Как пишет pushkinska.net, мужчина пересекал границу через пункт “Кучурган-Первомайск” на автомобиле Mercedes. Он въехал в “зелёный коридор”, но когда пограничники стали осматривать его машину, то увидели в ней восемь айфонов. Позже они нашли ещё два устройства. Все смартфоны были подержанными.

На мужчину составили админпротокол. Впоследствии суд выписал нарушителю штраф в 1 700 гривен.