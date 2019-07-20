В Одесской области молдаванин пытался подкупить пограничников сотней евро

В Одесской области молдаванин пытался подкупить пограничников сотней евро

В пункте пропуска “Рени” гражданин Молдовы пытался подкупить пограничный отряд с целью беспрепятственного пересечения границы.

Как пишет odessa.online, во время паспортного контроля 33-летний мужчина не смог объяснить, с какой целью он следует на Украину, в связи с чем ему отказали в пропуске. Гражданин не растерялся и попытался решить вопрос в свою пользу, предложив пограничникам взятку в размере 100 евро.

Попытку подкупа стражей границы зафиксировали в установленном порядке. Мужчине запретили въезд на Украину на 3 года.

 

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