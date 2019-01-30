В Одессе поймали молдаванина-наркоторговца (ВИДЕО)

В Одессе поймали молдаванина-наркоторговца (ВИДЕО)

В Одессе поймали наркоторговца, который находился в международном розыске. В составе преступной группы гражданин Молдовы переправлял наркотики из Северной Африки в страны Западной и Восточной Европы.

По сообщению пресс-службы Госпогранслужбы Украины, иностранец входил в состав международной преступной группы, которая промышляла контрабандой наркотиков. Мужчину подозревают в организации каналов наркотрафика из Северной Африки, пишет odessa.online.

Во время обысков на территории проживания задержанного были обнаружены и изъяты улики, свидетельствующие о причастности мужчины к преступной деятельности. В настоящее время молдаванин арестован. Процессуальные мероприятия продолжаются.

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