В общежитии на Буюканах вспыхнул крупный пожар: 5 человек госпитализированы (ФОТО)

0

В ночь на 31 октября на первом этаже в подъезде общежития, расположенного на улице Ион Пеливан, 34/1, вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчёта.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 поступил поздней ночью. Согласно полученной информации, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания. Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели в кратчайшие сроки эвакуировали из заполненного дымом здания 70 жильцов. Более того, спасателям удалось с помощью автокрана эвакуировать трёх человек, которые оказались заблокированными на третьем этаже.

Возгорание было ликвидировано приблизительно за 20 минут. Огнь уничтожил все хранившиеся в подъезде предметы, а также облицовку стен. В результате пожара пострадали 5 человек: две женщины, один мужчина и два ребёнка. Они получили ожоги и отравление угарным газом. Пациенты были доставлены в больницу.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.