В общежитии Аграрного университета ввели карантин: у одной из студенток выявили COVID-19

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В общежитии Государственного аграрного университета Молдовы ввели карантин после того, как у одной из студенток подтвердился диагноз “коронавирус”.

По словам ректора ВУЗа, студенте проводили тест на COVID-19 дважды – первый раз он показал отрицательный результат, а вчера оказался положительным, передаёт protv.md.

В общежитии находятся 14 человек, а также несколько сотрудников. Дважды в день они будут питаться за счёт университета. Кроме того, каждый получил термометр для того, чтобы измерять температуру три раза в день и сообщать о своём состоянии здоровья. У входа в общежитии будет дежурить экипаж полиции.

Напомним, что несколько дней назад карантин был снят в общежитии Технического университета.

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