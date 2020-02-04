В обход закона: партию контрабанды на 2 млн леев изъяли таможенники (ФОТО, ВИДЕО)

В обход закона: партию контрабанды на 2 млн леев изъяли таможенники (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы совместно с прокуратурой Ботаники задержали нескольких членов преступной группы по делу о контрабанде. В результате проведённых обысков были изъяты товары примерно на 2 млн леев.

За деятельностью группы велось наблюдение в течение четырёх месяцев. Установлено, что члены группы занимались контрабандой в особо крупных размерах. Товары закупались на рынке “KM7” в Одессе и ввозились в страну через Приднестровский регион, в обход постов таможенного контроля.

Так, трое членов группы были задержаны с поличным 31 января, во время выгрузки товара на склад. В результате последовавших 8 обысков на других складах были обнаружены потребительские товары без документов о происхождении. В итоге были задержаны ещё двое лиц, которые, как предполагается, являлись организаторами контрабандной схемы.

Подозреваемых заключили под стражу на 30 суток. Если их признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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