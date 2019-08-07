В новых водительских удостоверениях не будет данных о группе крови

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Государственное учреждение “Агентство публичных услуг” обеспечит выдачу постоянных и временных водительских удостоверений образца 2019, в соответствии с принятыми сегодня правительством поправками к Постановлению от 2008 года об утверждении водительских удостоверений нового образца. Согласно документу, положения вступят в силу не позднее 1 января 2020 года.

Как пишет moldpres.md, авторы проекта предложили инициировать изменения национального водительского удостоверения карточного типа на основе поликарбоната с лазерной гравировкой, формата ID-1, с исключением из этого документа поля “Группа крови”. Также будут введены два поля для некоторых возможных надписей со стороны выдающего органа.

Международные нормы, относящиеся к области получения водительского удостоверения, “не предусматривают включение в водительские удостоверения данных о группе крови владельца данного документа”, пишет источник.