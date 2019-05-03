В новых водительских правах не будут указывать группу крови (ФОТО)

Министерство внутренних дел планирует выдавать новые водительские удостоверения с января 2020 года. В правах нового образца больше не будут указывать группу крови.
Это инициатива Агентства госуслуг, которую поддерживает МВД. Новые документы останутся в обращении до истечения срока действия, пишет agora.md.
Внешне это будет пластиковая карта с лазерной гравировкой формата ID-1. В правах не будет данных о группе крови владельца, однако будут добавлены пункты 13 и 14, куда представители уполномоченных органов смогут вносить заметки.
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