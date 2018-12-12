В Новых Аненах у матери-пьянчуги, еле державшейся на ногах, забрали троих детей

Получив сообщение о краже, полиция прибыла на место происшествия и застала дома 24-летнюю женщину, которая еле держалась на ногах. С горе-матерью под одной крышей находились трое детей, младшему из которых едва исполнилось три месяца.

Инцидент был зарегистрирован сегодня, 12 декабря, ранним утром. Жительница Новых Анен сообщила в полицию, что её обокрали. Прибыв на место происшествия, экипаж полиции обнаружил в доме пьяную 24-летнюю женщину и троих несовершеннолетних детей, самому старшему из которых – 3 года, а младшему – 3 месяца. В ходе разбирательства выяснилось, что никакой кражи не произошло. Собственник жилья, где проживала женщина с детьми, забрал по неизвестной причине свидетельство о рождении младшего ребёнка, пишет esp.md.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. В ходе обследования выяснилось, что 3-летнему ребёнку требуется срочная медицинская помощь, однако пьяная горе-мать отказывалась от госпитализации ребёнка. На место происшествия прибыли вице-примар Новых Анен, а также соцработники и психолог. О ситуации, в которой оказались несовершеннолетние дети сообщили в прокуратуру.

Детей принудительным образом изъяли у матери. Их госпитализировали в районную больницу, после чего детей переведут в центр временного содержания. Их матери, уроженке села Спея Новоаненского района, грозит лишение родительских прав. Стоит отметить, что все её дети были зачаты от разных мужчин, с которыми она не находится в браке и не проживает.