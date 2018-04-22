В Новых Аненах развалился уличный школьный туалет: пострадали двое взрослых

По счастливой случайности, дети в тот момент были на уроке.

О происшествии рассказали в соцсети.

– Школьный туалет на улице развалился. Пострадали два взрослых человека, не дети. По счастливой случайности дети были на уроке. Люди едва не погибли под тяжестью плит, – сообщила очевидица.

По ее словам, туалету было уже 40 лет. Женщина отмечает, что его нужно срочно ликвидировать, пока не началась жара.

– У властей района нет денег на ликвидацию опасного сооружения, который представляет угрозу жизни детей. А с жарой начнутся зловония, пострашнее, чем очистные в Кишиневе, – подчеркнула она.

Фото: MOLDOVA 360°