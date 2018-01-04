В Новых Аненах один человек погиб, а один ранен в результате взрыва снаряда

Инцидент произошел в селе Рошкань после обеда 3 января.

В правоохранительные органы обратился житель населенного пункта. Он сообщил о взрыве неизвестного объекта на свиноферме. На место происшествия выехала оперативная группа, а также скорая помощь.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Новых Анен Сильвии Ветку, удалось установить, что 41-летний мужчина и 19-летний молодой человек, оба жители села Бульбоака этого же района, по неизвестным обстоятельствам взорвали снаряд неопознанной модели. В результате взрыва 41-летний мужчина погиб на месте, а молодой человек был доставлен в районную больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, пишет realitatea.md.