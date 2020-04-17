В Новых Аненах нашли труп пропавшей накануне пожилой женщины

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Труп 71-летней женщины был обнаружен сегодня в селе Флорешты Новоаненского района. Накануне внучка погибшей сообщила о её пропаже.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Новых Анен Карины Репещук, на теле женщины не найдено следов насильственной смерти. Точная причина её гибели станет известна после судмедэкспертизы, передаёт echipa.md.

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