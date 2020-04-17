В Новых Аненах нашли труп пропавшей накануне пожилой женщины

В Новых Аненах нашли труп пропавшей накануне пожилой женщины

Труп 71-летней женщины был обнаружен сегодня в селе Флорешты Новоаненского района. Накануне внучка погибшей сообщила о её пропаже. 

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Новых Анен Карины Репещук, на теле женщины не найдено следов насильственной смерти. Точная причина её гибели станет известна после судмедэкспертизы, передаёт echipa.md.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства, при которых скончалась пенсионерка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md