В Новых Аненах мужчина сжёг своего собутыльника и оставил лежать в погребе больше недели

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Сожженное тело мужчины было найдено в погребе его дома. Страшную находку обнаружили накануне в селе Цынцэрены Новоаненского района.

Полицию вызвали соседи. На месте происшествия правоохранители установили, что умерший жил сам, а его тело подожгли и оставили более чем 7 дней назад.

В скором времени был задержан подозреваемый. Им оказался собутыльник жертвы, уроженец Шерпен, с уголовным прошлым, пишет deschide.md.

Обстоятельства выясняются. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение.