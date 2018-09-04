В новом учебном году ВУЗы Молдовы пополнились более чем на 17.600 студентов

Более 12 000 студентов были приняты в университеты Молдовы на первый цикл обучения, а около 5000 – на магистратуру.

Несмотря на то, что министерство образования, культуры и исследований утверждает, что в этом году кое-где зачислено больше студентов, общая тенденция является негативной, пишет agora.md.

Таким образом, данные показывают, что на бюджет на первый цикл обучения в этом году поступили 4509 студентов (или 92% от плана), 397 бюджетных мест остаются вакантными (по сравнению с 700 местами в сессии 2017 года).

7733 студента поступили на платное обучение, но они заняли только 57% мест, предлагаемых университетами по контракту.

На бюджет на мастерат поступили 2871 человек, покрыв тем самым 99% предложенных мест: осталось лишь 5 вакантных бюджетных мест. На платный мастерат поступили 2038 человек (около 46% от плана).