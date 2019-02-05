В новом парламенте социалисты предложат ряд законодательных инициатив для развития Кишинева

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Партия социалистов Молдовы намерена предложить парламенту нового созыва множество важных для муниципия и страны проектов и законодательных инициатив, в том числе – новый Генеральный план Кишинева. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал кандидат ПСРМ по одномандатному округу №25 Александр Одинцов.

Социалист перечислил семь основных инициатив, которые данное формирование представит в новом законодательном органе Молдовы. Главной станет новый Генеральный план Кишинева. Кроме того, социалисты предлагают, чтобы свой генеральный план был у каждого сектора столицы. Еще одна инициатива предполагает ужесточение пакета строительных документов таким образом, чтобы экономические агенты не могли строить там, где им хочется, а лишь там, где разрешено.

– Кроме этого, предлагаю ужесточить наказание на уровне правительства и начать восстанавливать скверы, парки. Для этого необходимо участие правительства. Также необходимо отменить Закон о кондоминиуме и 303 закон, согласно которому люди должны платить за потерю воды, – отметил кандидат в депутаты по 25 одномандатному округу.

Одинцов также намерен предложить в парламенте законодательную инициативу о соединении улицы Тудор Стришка с Короленко. Это позволит разгрузить соседние улицы от автомобилей. Проект можно будет осуществить в том случае, если Министерство внутренних дел не будет строить многоэтажный дом на месте воинской части – в противном случае там возникнут пробки и проблема лишь усугубится, добавил кандидат ПСРМ. Кроме того, социалист намерен предложить к рассмотрению проекты по продлению ряда улиц.

– Проект по продлению и строительству дорог станет возможным при поддержке и финансировании правительства. Лишь осуществление крупных и важных для общества инвестиционных проектов позволит развивать муниципий, – считает кандидат в депутаты по 25 одномандатному округу.