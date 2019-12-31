В новогоднюю ночь движение в центре Кишинева будет ограничено

В новогоднюю ночь движение в центре Кишинева будет ограничено

С 18.00 31 декабря движение на ПВНС в периметре улиц А. Пушкина и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони будет приостановлено в связи с проведением праздничного концерта. 

Полицейские призывают водителей объезжать данную зону, парковать машины на прилегающей территории, быть предельно внимательными, когда проезжают мимо пешеходов, соблюдать указания патрульных и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеходы же должны передвигаться только по тротуарам, переходить дорогу в специально отведенных для этого местах и только на соответствующий сигнал светофора.

 

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