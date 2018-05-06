В Новоаненском районе дорогу уничтожили тысячи грузовиков, вывозящих камень из карьеров (ФОТО, ВИДЕО)

Трасса Спея-Кишинев, не так давно капитально отремонтированная, сегодня выглядит как после бомбардировки: она напрочь разбита колесами грузовиков.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат от Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что виноваты в этом владельцы расположенных в этом районе каменных карьеров.

Так, с карьеров ежедневно выезжают, по подсчетам местных жителей, около 3 тысяч грузовиков весом более 20 тонн. Проезжая по этой дороге, депутат насчитал более 30 тяжелых грузовиков всего за 20 минут, причем в выходной день – субботу. Машины активно курсируют, даже несмотря на то, что температура воздуха перевалила за 30 градусов, а в таких условиях запрещено движение машин тяжелее 20 тонн.

– Либералы и демократы. Милллионеры на пустом месте. Большинство этих машин не растаможены, но правоохранительные органы их не проверяют. Полиция и прокуратура в курсе, руководство района тоже. Мирно сосуществуют с ними. Местные жители боятся “мафии” у них за спиной. И это длится уже не менее трех лет, – возмутился Батрынча.

Он отметил, что в понедельник намерен обратиться в Генпрокуратуру по данному случаю.