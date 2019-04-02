В ночном клубе Румынии при загадочных обстоятельствах скончалась студентка из Молдовы: в её организме нашли неизвестное вещество

В ночном клубе Румынии при загадочных обстоятельствах скончалась студентка из Молдовы: в её организме нашли неизвестное вещество

20-летняя студентка из Молдовы скончалась во время вечеринки в одном из ночных клубов румынского города Галац. Девушка была доставлена в больницу с алкогольным отравлением, но в её организме было найдено и неизвестное вещество.

Трагический инцидент произошёл в понедельник, 1 апреля. Девушка скончалась в одной из больниц города Галац, куда она была доставлена после вечеринки, организованной в ночном клубе. Врачи установили, что до того, как девушка скончалась, она употребила большое количество алкоголя и неизвестное вещество, передаёт protv.md.

– Речь идёт о 20-летней студентке из Молдовы, которая скончалась в больнице. Согласно документам, она умерла в результате отравления этанолом и неизвестным веществом, – сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Галац Габриела Костин.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. На данный момент специалисты проводят тщательную токсикологическую экспертизу, чтобы установить состав вещества, которое привело к смерти студентки.

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