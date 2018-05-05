В ночном ДТП в Окницком районе погиб мотоциклист

Трагедия произошла минувшей ночью на выезде из села Бырлэдень.

По информации полиции, мотоцикл под управлением 27-летнего уроженца села Гринкэуць совершил наезд на 16-летнего подростка, шедшего по обочине дороги, мотоцикл опрокинулся, пишет publika.md.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Сам подросток, а также двое пассажиров с мотоцикла были доставлены в больницу с легкими ранами. Уже утром они были выписаны из лечебного учреждения.

Полиция Окницы инициировала расследование ДТП.