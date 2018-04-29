В ночном ДТП в Дрокиевском районе погиб полицейский и пострадали 4 человека

В ночном ДТП в Дрокиевском районе погиб полицейский и пострадали 4 человека

Трагедия произошла минувшей ночью на трасссе М-5 на пересечении с второстепенной дорогой к селу Пеления.

Там автомобиль марки Volkswagen Touareg, принадлежащий службе госохраны с 28-летним мужчиной за рулем, столкнулся с эвакуатором MAN.

От сильнейшего удара 34-летний пассажир скончался на месте, а четыре человека в возрасте 28, 30 и 32 лет, все являющиеся сотрудниками Службы госохраны, были доставлены в муниципальную больницу Бельц в тяжелом состоянии.

По предварительным выводам, ДТП произошло из-за превышения скорости. Возбуждено уголовное дело. Генинспекторат полиции также инициировал служебное расследование.

Погибший полицейский с 2010 года работал в Главном управлении общественной безопасности. Он был женат.

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