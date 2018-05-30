В Ниспоренском районе родился цыпленок с 4 лапками (ВИДЕО)

Необычный малыш появился на свет в селе Бэлэнешть, изумив всех его жителей.

По словам хозяйки дома и курятника, увидев четырехлапого цыпленка, она сначала перепугалась и позвала мужа. Однако потом супруги увидели, что малыш отличается от остальных только внешним видом, а поведение у него такое же, как и у остальных цыплят. Тем не менее, ходить как его собратья уникальный цыпленок не может, пишет publika.md.

По словам главы лаборатории Института зоологии Натальи Сокирка, причин для такой аномалии может быть несколько – изменение климата, изменение питания животных. Специалист отметила, что это может повлиять и на людей, потребляющих в пищу таких животных.