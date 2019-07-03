В Ниспоренском районе пограничники нашли целое поле конопли высотой в полтора метра (ФОТО)

В Ниспоренском районе пограничники нашли целое поле конопли высотой в полтора метра (ФОТО)

В рамках операции «МАК-2019» сотрудники Пограничной полиции обнаружили вблизи села Бэлэурешть Ниспоренского района плантацию конопли.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, во время проверки информации следователи провели несколько профилактических мероприятий в зоне ответственности Управления. В результате этого вблизи населённого пункта Бэлэурешть между лесной полосой и виноградной плантацией было обнаружено более 600 кустов конопли высотой 160 см.

Растения были выкорчеваны и собраны в мешки, а после экспертизы они будут уничтожены. Все обстоятельства устанавливаются.

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