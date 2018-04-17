В Ниспоренском районе автобус загорелся во время движения (ФОТО)

В Ниспоренском районе автобус загорелся во время движения (ФОТО)

Инцидент, поставивший под угрозу жизни пассажиров, произошел утром сегодня, 17 апреля, около 7.30.

Автобус выполнял регулярный рейс Милешть-Ниспорень, когда неисправные тормоза воспламенились. Пламя перекинулось на колеса автобуса, не распространившись на салон, пишет albasat.md.

Водитель остановился и успешно эвакуировал всех 45 пассажиров автобуса. Никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание, не допустив полного уничтожения транспортного средства.

 

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