В Ниспоренах прошли комплексные учения гражданской защиты (ФОТО)

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19 апреля в Ниспоренском районе прошли учения гражданской защиты. По сценарию, произошло импровизированное землетрясение, в результате которого возникло множество опасных для граждан ситуаций.

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, а также представители различных учреждений, оперативно отреагировали на форс-мажорную ситуацию: эвакуировали детей, оказывали первую медицинскую помощь, вызволяли пострадавших из-под завалов и т. д. Пожарные и спасатели также участвовали в импровизированных ДТП и ликвидации пожара.

За действиями спасателей наблюдали около 130 детей из местных учебных заведений, а также жители района. Учения служб гражданской защиты организуются в районах страны каждые пять лет.