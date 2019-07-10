В Ниспоренах пропал 13-летний подросток: родственники просят помощи в поисках

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13-летний житель Ниспорен ушёл из дома в воскресенье, 7 июля, и до сих пор не вернулся. Пропавший и две его сестры находились на попечении родственников после того, как их родители развелись, а мать уехала на заработки за границу.

Женщина, присматривающая за детьми, рассказала полиции, что подросток вышел на улицу поиграть и больше не возвращался, пишет jurnal.md.

Особые приметы: на вид 13 лет, тёмные волосы, короткая стрижка. В день исчезновения на мальчике были синяя футболка и чёрные шорты.

По словам приятелей пропавшего, в последний раз подростка видели в воскресенье вечером возле нежилых домов. Тех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 112.