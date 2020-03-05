В Ниспоренах произошла серьёзная авария: пострадал пассажир

0

Мужчина был доставлен в больницу с различными травмами после того, как автомобиль, в котором он находился, попал в ДТП. Инцидент произошёл сегодня в Ниспоренском районе.

Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадал 60-летний мужчина, который находился в автомобиле марки Toyota. За рулём машины находился 42-летний водитель, передаёт deschide.md.

По данным местной полиции, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности, в результате чего в его машину врезался Peugeot Boxer, который ехал по главной дороге. После столкновения машину Toyota отбросило в кювет. Травмы получил пассажир, его доставили в ближайшую больницу.

Прибывшие на место ЧП органы правопорядка установили, что виновным в аварии является водитель Toyota, который не уступил дорогу Peugeot.