В Ниспоренах отец жестоко избил двух сыновей

В Ниспоренах отец жестоко избил двух сыновей

Двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 13 лет были госпитализированы после того, как их избил родной отец. Инцидент произошёл в одном из сёл Ниспоренского района.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Ниспорень Кристины Викол, 31-летний мужчина избил детей проволокой за то, что те не посещали школу. Мать пострадавших до сих пор не может оправиться от шока. Несовершеннолетние были доставлены в Ниспоренскую районную больницу с различными телесными повреждениями, сообщает unimedia.info.

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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