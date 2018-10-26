В Ниспоренах легковушка перевернулась на крышу после столкновения с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла в селе Бурсук Ниспоренского района. Автомобиль перевернулся на крышу после удара «лоб в лоб» с грузовиком.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Ниспорен Кристины Викол, водитель легковушки выехал на обгон у поворота и врезался в грузовик, который двигался по встречной полосе. К счастью, супруга водителя, которая сидела на пассажирском сиденье легковушки, отделалась лёгкими травмам, пишет publika.md.

Как видно на видеоролике, снятом очевидцем аварии, машина в результате столкновения превратилась в груду металла и вряд ли подлежит теперь ремонту. Второй водитель, в возрасте 45 лет, не нуждался в медицинской помощи.

– Я ехал с таможни Леушены по направлению к Кишинёву. Выехал на встречную полосу водитель. Я затормозил, а он врезался прямо в грузовик. Я двигался в ряду с другими машинами и не знаю, как он меня не заметил. Я затормозил, как смог, но если у меня 22 тонны… Я обоих их вытащил. У него была повреждена нога. С супругой немного лучше, она самостоятельно могла передвигаться и держалась на ногах, – рассказал водитель грузовика.

Стоит отметить, что водитель, который будет признан виновным, получит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных очков. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, что вчера в Унгенах произошла страшная автокатастрофа, в результате которой скончался 26-летний водитель.