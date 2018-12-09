В Ниспоренах датчик дыма спас семью с детьми от пожара (ВИДЕО)

В Ниспоренах датчик дыма спас семью с детьми от пожара (ВИДЕО)

Детекторы дыма, установленные сотрудниками ГИЧС совместно с местными властями в рамках Национальной кампании по предупреждению пожаров «Защищённый дом – спасённая жизнь», уже спасли не одну жизнь. Последний случай произошёл в селе Грозешть Ниспоренского района, где в результате пожара удалось спасти семью из четырёх человек с двухмесячным ребёнком.

Возгорание возникло в печи, а уже через несколько мгновений дым заполнил комнату, где находились дети. Услышав звуковой сигнал, исходящий от детектора дыма, вся семья в срочном порядке покинула помещение.

Ещё два случая возгорания произошли в селе Хыртопул Маре Криулянского района и селе Збероая Ниспоренского района. В обоих случаях избежать трагедии также удалось благодаря установленным датчикам дыма.

По данным ГИЧС, с момента запуска кампании детекторы дыма были установлены в 4 337 семьях из 27 районов страны. Сделали это в рамках мер по предотвращению пожаров и отравлений угарным газом.

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