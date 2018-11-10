В Ниспорень и Дондюшень изнасиловали двух несовершеннолетних

Вопиющие случаи были зарегистрированы на этой неделе в Ниспорень и Дондушень: двух несовершеннолетних девочек 12 и 15 лет изнасиловали приятели.

Первый случай произошёл в начале этой недели в селе Шендрень Ниспоренского района. Трое несовершеннолетних в возрасте 12,14 и 17 лет изнасиловали в заброшенном доме 12-летнюю девочку.

Как заявил для deschide.md глава ИП Ниспоренского района Никанор Чокинэ, жертва происходила из социально уязвимой семьи с большим количеством детей. В день происшествия девочка находилась с тремя несовершеннолетними приятелями на дне рождения. В настоящее время прокуратура Ниспорень возбудила уголовное дело по факту изнасилования.

Второй случай произошёл вечером 8 ноября в селе Бричень Дондюшанского района. Полиции сообщили, что двое подростков изнасиловали 15-летнюю несовершеннолетнюю в заброшенном доме в селе.

Как подтвердила пресс-секретарь ИП Дондюшанского района Светлана Талпэ, в совершении преступления подозреваются двое несовершеннолетних 14 и 15 лет соответственно, проживающие в том же селе, что и жертва. Дело передано в прокуратуру Дондушень.