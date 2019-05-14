В НИП выступили с рядом рекомендаций для мотоциклистов (ВИДЕО 18+)

В НИП выступили с рядом рекомендаций для мотоциклистов (ВИДЕО 18+)

Для обеспечения безопасности на дорогах НИП выступает с предложениями по предотвращению ДТП с участием мотоциклистов.

В частности:

  • Мотоциклистам рекомендовано носить полное защитное снаряжение;
  • Быть предельно внимательными на поворотах и развязках;
  • Быть готовыми к неблагоприятным условиям на дороге – мокрой проезжей части, песку, ямам и другим опасностям, которые могут серьёзно повлиять на сцепление поверхностей и привести к авариям;
  • Передвигаться с умеренной скоростью, не “срезать” повороты;
  • Носить защитное снаряжение с отражающими элементами;
  • Не садиться за руль, если чувствуете усталость;
  • Не садиться за руль под воздействием алкоголя.

С начала этого года на дорогах страны произошло 59 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 10 человек и 62 получили травмы. В связи с этим патрульные ещё раз призывают мотоциклистов соблюдать ПДД, чтобы своими действиями не наносить ущерб ни себе, ни другим участникам дорожного движения.

ВИДЕО 18+! 

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