В НИП выступили с рядом рекомендаций для мотоциклистов (ВИДЕО 18+)

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Для обеспечения безопасности на дорогах НИП выступает с предложениями по предотвращению ДТП с участием мотоциклистов.

В частности:

Мотоциклистам рекомендовано носить полное защитное снаряжение;

Быть предельно внимательными на поворотах и развязках;

Быть готовыми к неблагоприятным условиям на дороге – мокрой проезжей части, песку, ямам и другим опасностям, которые могут серьёзно повлиять на сцепление поверхностей и привести к авариям;

Передвигаться с умеренной скоростью, не “срезать” повороты;

Носить защитное снаряжение с отражающими элементами;

Не садиться за руль, если чувствуете усталость;

Не садиться за руль под воздействием алкоголя.

С начала этого года на дорогах страны произошло 59 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 10 человек и 62 получили травмы. В связи с этим патрульные ещё раз призывают мотоциклистов соблюдать ПДД, чтобы своими действиями не наносить ущерб ни себе, ни другим участникам дорожного движения.

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