В НИП рассказали, с какими радарами работают, и как граждане должны вести себя с патрульным

В НИП рассказали, с какими радарами работают, и как граждане должны вести себя с патрульным

Сотрудники Национального инспектората патрулирования ответили на вопрос, который чаще всего задают им водители – с какими радарами работает НИП и кто имеет права потребовать у патрульного предъявить документы.

Так, по данным Нацинспектората патрулирования, они работают со следующими видами радаров:

– TruCAM – его конструкция позволяет работать как от руки патрульного, так и со штатива или крепления на автомобиле;

– АвтоУраган – измерение скорости и записи осуществляется автоматически в стационарном режиме;

– ИСКРА – используется в служебном автомобиле, а данные регистрируются в стационарном или движущемся режиме.

Кроме этого, водители часто интересуются о том, кто имеет права потребовать у патрульного предъявить различные документы. По этому поводу НИП сообщает, что патрульный может предъявить только своё рабочее удостоверение. Находясь на посту, государственный служащий со специальным статусом подчиняется только закону и выполняет юридические инструкции начальства.

Стоит отметить, что все радары, с которыми работает НИП, проходит проверку в Национальном институте метрологии.

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