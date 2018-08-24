В НИП рассказали, с какими радарами работают, и как граждане должны вести себя с патрульным

Сотрудники Национального инспектората патрулирования ответили на вопрос, который чаще всего задают им водители – с какими радарами работает НИП и кто имеет права потребовать у патрульного предъявить документы.

Так, по данным Нацинспектората патрулирования, они работают со следующими видами радаров:

– TruCAM – его конструкция позволяет работать как от руки патрульного, так и со штатива или крепления на автомобиле; – АвтоУраган – измерение скорости и записи осуществляется автоматически в стационарном режиме; – ИСКРА – используется в служебном автомобиле, а данные регистрируются в стационарном или движущемся режиме.

Кроме этого, водители часто интересуются о том, кто имеет права потребовать у патрульного предъявить различные документы. По этому поводу НИП сообщает, что патрульный может предъявить только своё рабочее удостоверение. Находясь на посту, государственный служащий со специальным статусом подчиняется только закону и выполняет юридические инструкции начальства.

Стоит отметить, что все радары, с которыми работает НИП, проходит проверку в Национальном институте метрологии.