В НИП прокомментировали инцидент с укушенным автодебоширом полицейским

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В связи с появлением в социальных сетях материалов на тему того, как агрессивный водитель укусил за палец патрульного инспектора, НИП выступил с уточнениями.

Инцидент произошёл 16 апреля в районе села Бозиены Хынчештского района. Патрульные инспекторы остановили автомобиль “ВАЗ”, водитель которого находился в состоянии сильного опьянения. На просьбы полиции предъявить удостоверение личности или права, он ответил отказом. Кроме того, мужчина отказался проходить тест на алкоголь.

Однако на этом нарушитель не остановился. Мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес сотрудников полиции. Далее водитель укусил за палец одного из правоохранителей.

Дебошира доставили в инспекторат полиции Хынчешт, где мужчина повторно отказался от проверки на алкоголь. Задержанным оказался 25-летний житель села Дубовка Хынчештского района.

Мужчина был задержан на 72 часа. В отношении него было возбуждено уголовное дело за угрозы и насильственные действия, совершённые в отношении должностного лица. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд до 180 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.