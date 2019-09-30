В НИП назвали предварительную причину аварии на Буюканах (ФОТО)

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Согласно данным НИП, предварительной причиной страшного ДТП в столице стало превышение скорости и проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора.

Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 14:08. На пересечении ул. Алба-Юлия и О. Гибу столкнулись троллейбус и Porsche Cayenne. В результате сильного удара троллейбус отбросило на тротуар.

По данным полиции, водитель Porsche Cayenne ехал с превышением скорости и не соблюдал указания дорожных знаков. После столкновения 20 пассажиров троллейбуса попали в больницу. Пассажир, находившийся в Porsche, скончался на месте, а водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются.