В НИП напомнили о соблюдении ПДД для пешеходов (ВИДЕО)

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НИП предупреждает пешеходов о том, что их безопасность зависит не только от реакции водителей, но и от соблюдения ими правил при переходе через дорогу. Для предотвращения случаев ДТП с участием пешеходов сотрудники НИП проводят с гражданами разъяснительные беседы и рассказывают о возможных рисках, существующих на дорогах, а также о способах их предотвращения.



Согласно статистике, наиболее серьёзными рисками для пешеходов являются банальная невнимательность при переходе улицы, переход в запрещённых местах, попытки перебежать дорогу, переход дороги в наушниках, переходы на запрещающий сигнал светофора и т. д.

В этой связи сотрудники НИП также призывают водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и придерживаться допустимых скоростных ограничений.