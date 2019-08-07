В нескольких таможенных офисах и в почтовом отделении столицы прошли обыски

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Прокуроры провели этим утром обыски в нескольких столичных таможенных офисах, а также в филиале Центра обработки и перевозки почты ГП “Poșta Moldovei”, в связи с делом о контрабанде анаболиков, янтаря, табака и этилового спирта.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в ходе обыска были изъяты документы, подтверждающие незаконный экспорт через Кишинёвский международный аэропорт, ведомости для перевозки, сопроводительные документы на посылки и бандероли, высланные за границу посредством контрабандных схем, базы данных учёта экспорта через ГП “Poșta Moldovei”, технические носители, на которых хранится электронная информация, а также производственные документы Центра обработки и перевозки почты.

Дело о схемах контрабанды через Кишинёвский международный аэропорт было возбуждено прокурорами 27 июня 2019 года на основании заявлений бывшего главы Государственной компании “MoldATSA”.