В нескольких столичных секторах сегодня не будет электричества

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Поставщик сообщает, что в четверг, 19 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 13/1, 25, 27, 27A, 29, 29A, Индепенденцей 1, 1a, Теилор 10 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Н. Костин 48/2, 48/4, 48/8, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 63/1, 63/2, 63/3, 9002 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 154, 156, Сф. Винерь 11-35, 12-42, 12A, 16A, 19A, 21A, 31A, 32B, 33A, 34A, 34B, Сперанцей 21F, В. Рэдиулуй 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 8, 8A, 10 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Дрэган 18/1, 20/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. М. Дрэган 26, 28, 30 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.