В нескольких районах страны не будет света во вторник

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 27 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Так, обесточенными окажутся жильцы следующих населённых пунктов:
Кагул:
с. Бэдикул Молдовенеск – частично с 09:30 до 17:30.
Чимишлия:
с. Мерень – частично с 09:00 до 10:00.
Стрэшень:
с. Кэприяна – частично с 09:45 до 18:00;
с. Чобанка – частично с 10:00 до 18:00;
с. Фэгурень – частично с 15:00 до 17:00;
с. Скорень – частично с 09:30 до 18:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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