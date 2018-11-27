В нескольких районах страны не будет света во вторник

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 27 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы следующих населённых пунктов:

Кагул:

с. Бэдикул Молдовенеск – частично с 09:30 до 17:30.

Чимишлия:

с. Мерень – частично с 09:00 до 10:00.

Стрэшень:

с. Кэприяна – частично с 09:45 до 18:00;

с. Чобанка – частично с 10:00 до 18:00;

с. Фэгурень – частично с 15:00 до 17:00;

с. Скорень – частично с 09:30 до 18:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.