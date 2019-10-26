В нескольких пригородах Кишинёва в субботу ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 26 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы, Дурлешты:

ул. Дурлешть, Флорилор, Грибов, М. Чиботарь, М. Еминеску, пер. М. Еминеску, Пэчий, пер. Т. Владимиреску, В. Александри, Вовинцень, Вовинцень 1 пер., Вовинцень 2 пер. – с 09:30 до 19:00. ул. Хыртоапе, Владимиреску, 27 Августа – с 09:35 до 19:00.

Сектор Буюканы, Трушены:

ул. 27 Августа, Д. Кантемир, Г. Асаки, Г. Кошбук, ул. и пер. Прекупа – с 09:25 до 19:00.

Сектор Рышкановка, Грэтиешты:

с. Хульбоака: ул. В. Александри – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.