В нескольких филиалах “Молдовагаз” проходят обыски

В нескольких филиалах “Молдовагаз” проходят обыски

Офицеры Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят в эти минуты обыски в нескольких филиалах АО “Молдовагаз”.

Согласно данным unimedia.info, мероприятия проводятся в подразделениях компании в Бельцах, Шолданештах, Яловенах, а также в “Молдоватрансгаз”. Обыски ведутся и в домах, офисах и автомобилях лиц, занимающих ответственные должности в “Молдовагаз”.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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