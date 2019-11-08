В нескольких филиалах “Молдовагаз” проходят обыски

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Офицеры Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят в эти минуты обыски в нескольких филиалах АО “Молдовагаз”.



Согласно данным unimedia.info, мероприятия проводятся в подразделениях компании в Бельцах, Шолданештах, Яловенах, а также в “Молдоватрансгаз”. Обыски ведутся и в домах, офисах и автомобилях лиц, занимающих ответственные должности в “Молдовагаз”.

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