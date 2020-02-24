В некоторых районах Приднестровья из-за штормового ветра пропал свет

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Из-за сильного ветра в разных населённых пунктах Приднестровья зафиксировано множество случаев поваленных деревьев. Также отмечено частичное отключение электроэнергии в Григориопольском и Рыбницком районах.

Как пишет novostipmr.com, сегодня в Приднестровье объявлено штормовое предупреждение. Порывы северо-западного ветра достигают 22-27 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от прогулок и переждать непогоду дома. Также нужно плотно закрыть окна, двери и чердачные помещения.