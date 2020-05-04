В некоторых населённых пунктах страны могут отменить карантин (ВИДЕО)

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В некоторых населенных пунктах, находящихся на карантине, ограничительный режим может быть снят. Ситуацию рассмотрят завтра на заседании Комиссии по ЧС, после чего будет принято решение по этому поводу.

– Для начала специалисты в области здравоохранения обсудят ситуацию в очагах. В некоторых районах, в первую очередь, в Штефан-Водэ и Сороках, карантинный режим может быть снят. Окончательный вердикт будет вынесен завтра, – сообщил на брифинге для прессы Ион Кику.

Премьер также отметил, что завтра на заседании Комиссии по ЧС будет рассмотрена возможность возобновления проведения церковных служб во дворах храмов с соблюдением всех правил безопасности.

В то же время министр здравоохранения, труда и социальной защиты сообщила, что завтра возобновится работа районной больницы Штефан-Водэ, ранее закрытой на карантин. Отделения будут открываться постепенно. На первом этапе речь идет о секции хирургии.

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